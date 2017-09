By

【KTSF】

中半島San Bruno市週六發生搶劫案,兩名疑犯搶走寵物貓,其中一名疑犯為華裔。

警方表示,週六晚約7點半,接報指National大道1000號一個公寓單位內發生搶劫案。

警方指,兩名疑犯進入單位,並涉嫌強行搶走受害人的寵物貓,並對受害人施放胡椒噴霧。

在舊金山警方的協助下,當局於舊金山拘捕兩名疑犯,警方公佈兩人身份,分別是26歲男子Oleksandr Mirza,與26歲華裔女子Ching Yen,兩人都是舊金山居民。

更多新聞:

北灣九旬老婦購物中心被搶手袋 警緝3女賊

聖荷西接連發生多宗街頭搶案 受害人全是亞裔婦

灣區兩大橋收費站被打劫 警發照緝兩賊(視頻)

舊金山賊匪潛入屋打劫 華裔婆婆獨自在家報警求助(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。