【KTSF 游瑋珊報導】

南灣聖荷西市上週五晚發生警員開槍事件,一名涉及搶劫案的疑犯中槍死亡。

事發在東聖荷西近North White路和Penitencia Creek路交界,離680高速公路約1英里。

上週五晚7點左右,警方當時試圖攔截一輛車,車上一人因為懷疑涉及搶劫重罪而被通緝,期間有警員開槍,疑犯中最少一槍,當場死亡。

聖荷西警正調查案件,本案已是聖荷西今年第8宗警員開槍案。

