東灣捷運站附近婦人被搶手袋 遭匪徒腳踢受傷

【KTSF】

灣區捷運(BART)位於東灣的San Leandro站附近週三早上發生劫案,一名婦人被賊匪強搶手袋,兼被拉跌地上,懷疑涉案的一名男子已被捕。

事發於早上7時03分左右,女事主當時在West Juana大街步行,肩上掛著手袋,居住在奧克蘭市(屋崙)的23歲疑犯Sherrod Spurgeon被指趨近女事主,企圖搶走她掛在肩上的手袋。

在拉扯期間,女事主被拉跌地上,疑犯被指用腳踢向女事主,雙方一直糾直到手袋的掛帶被拉斷。

事發時附近有人目擊事發經過,立即報警求助,疑犯被指拿著女事主的手袋,奔跑逃離現場。

警方趕到現場後,很快發現疑犯的蹤跡,在他企圖再次逃走時成功拘捕他,女事主也取回她的手袋。

女事主在事故中受輕傷,即場敷藥後已無大礙。

疑犯目前仍被拘留,保釋金定為105,000元。

