By

【KTSF】

繼上週一班匪徒打劫北灣一間蘋果商店後,位於東灣Walnut Creek的蘋果商店亦遭人搶掠,這次匪徒共搶去價值近3萬元的商品。

警方表示,事發在8月25日上週六大約下午5時40分,4名匪徒走入Broadway Plaza的一間蘋果商店,搶去多部蘋果iPhone手機及蘋果手提電腦,然後乘坐一輛黑色Mercedes SUV汽車離去,車牌是5XRS835。

警方形容疑犯均為非洲裔男子,事件中他們沒有使用武器,亦都沒有任何人受傷,不過警方就沒有透露,案件是否和上週發生在北灣Corte Madera蘋果商店的搶劫案有關。

警方呼籲有線索的民眾盡快聯絡警方,協助調查。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。