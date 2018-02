By

【KTSF】

週六就是農曆新年大巡遊,舊金山華埠和市中心一帶將會封路,預料交通可能很擠塞,交通局提醒大家,記得預多點時間出門。

舊金山農曆新年大巡遊將會在週六下午5時15分開始,起點在市中心Market街夾二街,附近從下午3時起開始封路,巡遊路線沿Market街去到Geary街、再去到Post街、Kearny街、最後在Columbus Avenue交界做終點。

巡遊當日上午10時至下午4時半,華埠會舉行街會,地點在Grant街,由Clay夾Broadway街之間路段,中間的一些街道從週五晚11時幾將會封閉。

Muni的10 Townsend和12 Folmsom/Pacific線將會受影響,至於週日的街會將由上午9時開始到下午5時。

想取得即時交通消息,可以致電311查詢。

