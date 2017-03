By

【KTSF】

南加州Riverside市一名母親,涉嫌遺棄年幼女兒在一間雜貨店,過程被店內的攝錄機拍攝下來,警方正在追緝該名母親,女童正由兒童保護組照顧,沒有大礙。

警方表示,涉案母親於週日帶同兩歲女兒步進Food-4-Less進貨店,期間女童一度走失,但母親繼續購物,有好心人帶女童尋回母親,母親據報回應說:”噢,由她去吧”。

涉案母親之後到收銀處付錢時,從攝錄機拍攝的片段所見,女童當時已不在身邊。

警方接報到場後,向女童出示攝錄機拍下的母親照片,女童看後說她是媽媽。

涉案母親被指年約20至30歲,族裔不詳,蓄黑髮,右臂有紋身,身穿深色背心,牛仔短褲。

