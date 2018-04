兩韓領袖週五歷史性會面 南韓公布峰會日程

By

【i-CABLE】

南韓一方週四公布兩韓領袖會談的細節,雙方週五將進行兩次會談,會後簽署協議並發表具體內容,另外又會有植樹儀式。南韓一方會派7人出席峰會,北韓一方則會有9人,包括金正恩妹妹金與正。

金正恩和文在寅週五的會面,會是韓戰結束後首次有北韓領袖踏足南韓,南韓一方公布峰會的日程。

金正恩週五上午會跨越軍事分界線進入南韓,文在寅將在分界線前迎接,之後兩人會步行前往板門店廣場,歡迎儀式約在本港時間早上8時40分舉行,二人將會檢閱南韓的儀仗隊。

之後金正恩和文在寅會一同走進和平之家,金正恩會在一樓的留言簿上留言,並和文在寅合照,約9時30分在二樓會議室舉行會談,會談結束後雙方會分開午膳。

下午兩韓領袖會先在軍事分界線種植松樹,又會設立紀念碑,雙方挑選了一棵在1953年種植的松樹,紀念雙方當年簽署停戰協定。

栽種松樹所用的泥土,分別取自南韓漢拿山和北韓白頭山,即是長白山的泥土。

植樹儀式完結後,就會進行第二次會談,之後雙方會簽署協議。

南韓承認暫時沒有把握要求北韓將”無核化”寫入協議內容,而協議會以甚麼形式發表亦未有定案,晚上會在和平之家三樓舉行晚宴,金正恩當晚會返回北韓,文在寅為他舉行歡送儀式。

南韓將會派出7人參與峰會,包括國家安保室室長鄭義溶、外長康京和及國防部長宋永武等。

北韓一方的隨行人員共有9人,包括最高人民會議委員長金永南和勞動黨中央委員會第一副部長金與正。

