南北韓在板門店舉行副部長級會議,商討北韓選手團參與南韓平昌冬奧的具體安排,雙方同意在開幕禮持統一旗一同進場,並合組冰上曲棍球聯隊參賽。另外,北韓打算派遣代表團參與緊接冬奧的冬季殘奧。

北韓三人代表團早上步行越過兩韓軍事分界線,到南韓一方的「和平之家」,與南韓代表舉行副部長級會議。兩韓均表示期望透過這次冬奧改善關係。

會議開了45分鐘,兩韓同意在冬奧開幕禮手持統一旗一起進場,及合組女子冰上曲棍球聯隊參與角逐,在滑雪渡假村一起訓練。

北韓亦會派出230人啦啦隊,及三十人跆拳道示範團到平昌,並計劃派出150人代表團,參與緊隨冬奧的冬季殘奧。

雙方會繼續透過書面磋商,周六再到瑞士洛桑,向國際奧委會提出兩韓的討論成果,由三方協商,敲定三星期後,北韓在平昌冬奧的最終安排。

