南北韓定4月27日舉行首腦會談 討論朝鮮半島無核化

【i-CABLE】

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩,將於4月27日舉行領袖峰會,討論朝鮮半島無核化、緩解緊張,及建立永久和平機制。

為落實兩韓領袖峰會,南韓統一部長官趙明均與北韓祖國和平統一委員會委員長李善權,分別率領代表團在板門店北韓一方的統一閣舉行高級別會談。

雙方同意在4月27日,南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩,於板門店南韓一方的和平之家舉行峰會,將是首次有北韓領導人踏足南韓。

韓聯社指,峰會將討論朝鮮半島無核化、緩解軍事緊張,及建立永久性和平機制等事項,議題不設限。

兩韓下週三將就峰會具體安排及保安等細節,舉行工作會議。金與正訪韓見文在寅,李善權形容兩韓在最近八十日有前所未見的發展,期望最終能實現國民的期盼與渴望。

過去兩次兩韓領袖峰會,都在北韓平壤舉行。

2000年6月,時任南韓總統金大中與北韓領袖金正日,在平壤首次歷史性會面,簽定《南北共同宣言》。

7年後,金正日再在平壤舉行兩韓領袖峰會,會晤時任南韓總統盧武鉉,簽署《南北關係發展與和平繁榮宣言》,期望促成簽署正式結束韓戰的和約。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。