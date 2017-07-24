前重慶市委書記孫政才涉嚴重違紀 被中紀委調查

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前重慶市委書記孫政才原本熱傳會在年尾中共換屆晉身政治局常委的，但在月中，中央突然宣布他卸任，並沒有公布其去向。當時外界已經揣測他是否落馬，終於在一個多星期後，中央政治局開完會議，《新華社》報道孫政才涉嫌嚴重違紀，接受調查。

《新華社》報道，中央政治局委員重慶市原市委書記孫政才，涉嫌嚴重違紀，現已被中紀委立案審查。《新華社》的報道及中紀委網站，報道有關消息時，仍稱呼孫政才為「同志」，顯示他仍未被開除黨籍。

現年53歲的孫政才自2012年起，擔任中央政治局委員及重慶市委書記，一直被認為是晉身十九大政治局常委熱門人選之一，亦被認為是第六代接班人人選。

本月15日，中央突然宣布，孫政才不再擔任重慶市委書記，由被指是總書記習近平心腹的貴州省委書記陳敏爾接任，中央當時並沒有宣布孫政才的去向，引起外界揣測。

重慶隨即召開領導幹部會議，市政府指廣大幹部群眾紛紛表態，堅決擁護中央決定，堅決在思想上政治上，同以習近平為核心的黨中央保持一致，黨員幹部要提高政治站位，堅定政治立場，嚴守政治紀律，明辨大是大非。

中央巡視組年初到重慶巡視後，曾公開批評重慶市黨的領導弱化，擔當意識不強，貫徹習近平講話精神上有差距，選人用人把關不嚴，一些幹部帶病提拔，一些重點領域腐敗問題突出，甚至在清除「薄熙來、王立軍」思想遺毒不徹底。

中央巡視組去年底巡視期間，在重慶任職了十六年的前市長黃奇帆突然卸任，到今年初，傳出公安局局長何挺被調查消息，到六月他正式被免職。

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