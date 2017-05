By

【KTSF 崔凱橋報導】

有146年歷史的玲玲馬戲團(Ringling Bros.)週日晚在紐約作最後一場演出,之後正式解散走進歷史。

最後一場的表演在紐約Uniondale的Nassau縣體育館舉行,門票一早售罄,無法進場的觀眾只能在社交網站收看直播。

在最後一場表演中,觀眾仍可以欣賞到馬戲團著名的動物表演,以及表演者的賣力演出,完場前玲玲馬戲團的老闆Johnathan Lee Iverson帶領團隊向觀眾作最後致意,場內充滿依依不捨的氣氛。

近年因為門票收入減少,營運成本增加,再加上保護動物團體的壓力,使馬戲團難以繼續經營,因此在本年1月宣布決定結束演出。

