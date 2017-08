右翼團體獲准在舊金山Crissy Field集會 當局重新審核許可

By

【KTSF 陳令楠報導】

在政府官員與公眾的壓力下,國家公園管理局宣佈將重新審核右翼團體在舊金山Crissy Field舉行集會的許可。

舊金山市參議會主席London Breed、市長李孟賢與警察局局長等官員,稱這個集會將引發暴力衝突,週二聯署譴責國家公園管理局發放集會許可時,沒有經過仔細計劃,要求局方重新審核右翼團體的集會許可。

反對發出集會許可的還有一些聯邦及加州參、眾議員,聯邦參議員Dianne Feinstein週三亦去信局方表示反對,局方回應稱,將重新審核許可,於7日內作出決定。

申請在下週六於Crissy Field舉辦集會的右翼團體回應稱,集會並非關於白人至上,還有少數族裔的演講者,亦不會涉及到種族問題。

維珍尼亞州的極右勢力集會爆發流血衝突,造成一人死亡,早前,國家公園管理局稱,發出集會許可是為了保證憲法第一修正案規定的權利。

