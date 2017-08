右翼組織下週末將在舊金山和柏克萊舉行示威（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

國家公園管理局批准右翼團體在下個週末在舊金山和東灣柏克萊市舉行集會。

親特朗普的右翼組織Patriot Prayer(愛國者禱告)將在8月26日星期六,下午2點到5點,在舊金山的Crissy Field舉行示威。

Crissy Field由國家公園服務部管轄,該機構發言人表示,他們必須按照美國憲法第一修正案,對言論自由的保障來發許可證。

國家公園服務部也表示,將會和舊金山警局和消防部門制定保安措施,而一旦和平示威和保安受到威脅的話,示威活動就必須立即取消,目前已經有反對這項示威活動的人士,安排反示威活動。

而在東灣柏克萊市,8月27日星期天下午1點到5點,在Martin Luther King Jr. Civic Center 公園則會舉行示威活動,名為”No to Marxism in America”,意思是”向馬克思主義說不”。

而同日10點半,柏克萊加大就有一項反示威活動舉行。

