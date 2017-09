柏大右翼集會臨時取消 演講者仍短暫現身

By

【KTSF 郭柟報導】

由右翼團體發起的”自由言論週”原定週日起在柏克萊加大舉行,不過主辦的學生單位臨時宣佈取消該一連4日的活動。

校方發言人Dan Mogulof表示,週六接到主辦這次活動的學生團體Berkeley Patriot確定取消活動。

他又指,主辦團體曾初步預訂多個場地,但3次錯過完成確定預約的截止日期。

右翼人士Milo Yiannopoulos仍然有現身柏克萊加大演講,不過逗留不夠一小時就離開,而反對民眾一早就開始集結,以口號及遊行表示不歡迎Yiannopoulos,以及反對社會上任何的歧視。

代表柏克萊學生組織Berkeley Patriots的律師表示,加大校方令他們沒有選擇的餘地,只能取消原定週日開始所謂自由演講週的活動。

律師表示,校方以文憑威脅學生可能無法畢業,律師亦指,雖然這次演講週活動被迫取消,但可能將訴諸法庭,讓學生得以行使憲法第一修正案,賦予人民言論自由等權利。

柏克萊加大校方公佈,Yiannopoulos週日中午的演講僅有15分鐘,但是安保費用就達到80萬元,校方動用了州內8個警局及校園的警力。

校方發言人稱,這大概是校園史上最昂貴的拍照活動。

另外,週一中午在柏克萊加大校園內將再有一場反對白人至上主義的示威活動。

