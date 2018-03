共和黨前參議員叫學生學急救不應遊行 惹醫生嘲諷

By

【KTSF 江良慧報導】

在剛過去的週六,全國多個城巿都有舉行名叫捍衛生命遊行”March For Our Lives”的大規模群眾活動,要求加強槍械管制的示威活動,但曾角逐共和黨總統提名的前聯邦參議員Rick Santorum卻認為,學生應該學習心肺復甦法,而不是去遊行,他的講話隨即惹來強烈反彈。

Santorum說:”與其要他人解決他們的問題,這些孩子不如上心肺復甦課程,當有暴力槍手時可以真正應付。”

Santorum表示,學生應該反省自己可以做甚麼,而並非要求議員做大規模的改變。

Santorum的講話,惹來不少醫生發推文嘲笑,一個在佛羅里達州執業,曾經在佛州槍擊案當天檢驗過至少一名受害人傷口的放射科醫生,就說Santorum的講話是難以置信的錯誤信息,叫他最好留給醫生處理。

她說心肺復甦對大量出血無效,他說所有人都應該為心臟衰竭學心肺復甦,但如果是中槍就有兩個選擇,一是由創傷科醫生止血,二就是通過槍械改革,還說選項二是較好的選擇。

另一個創傷外科醫生和槍械暴力生還者就說,一定要澄清Santorum的錯誤概念,說槍械暴力後,受害人心臟衰歇正流血不止,心肺復甦在這種情況下無效。

另一名外科醫生也表示,曾經替中槍受害人開刀,看到他們的內臟被子彈所傷,指Santorum叫年輕人收聲,學心肺復甦是沒良知。

有醫生就指出,無脈搏的創傷受害人經心肺復甦生還率很低,但無中槍的人生還率就高很多。

另一個醫生也說,當滿地都是血的時候,心肺復甦沒有用,這是個危險和錯誤的信息。

而發起週六大遊行的Parkland MJD學生,週一接受訪問時就表示,Santorum根本就在轉移視線。

另一名學生也表示,當一顆AR15步槍的子彈擊中頭部時,幾多心肺復甦都沒有用,因為你已經死亡。

