東灣母親被前男友開槍擊斃 年幼兩子目睹案發經過

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東灣列治文市週二早上發生一宗槍擊兇殺案，女受害人當時正駕車接載兩名年幼兒子到託兒所，其前男友突然出現將她擊斃，兩名幼童目睹母親被槍殺的經過。
兇徒殺人後成功駕車逃脫，警方已發出200萬元追緝令，希望公眾能提供消息協助破案。
警方稱，疑犯是43歲San Pablo市男子Lawyer Dushan McBride，他是29歲死者Rashanda Franklin的前男友。
McBride是非洲裔，身高5呎9吋，體重225磅，黑髮，棕色眼睛，駕駛一輛2007年銀色四門平治S550房車，紙車牌。
警方於早上8時45分接獲舉報，指29街夾Rheem大街發生槍擊案，警員在現場發現一輛銀色Jeep SUV多功能車，Franklin被發現時身處駕駛座位中，已失去知覺，她胸口有槍傷，她兩名不足10歲的兒子也在車中。
警方稱，Franklin當時正接載兒子到託兒所，當知道McBride在附近時，她嘗試逃走，但後者駕車尾隨著她。
當Franklin駛至29街的停車標誌牌時，McBride駕車越頭阻在她前面，不讓她離開。
McBride接著下車，走到Franklin旁邊，雙方爭吵了數秒，McBride開槍射殺她。
兇徒接著駕車沿29街向南逃走，據警方透露，二人過往曾有家庭糾紛，需要警方介入。
兩名幼童在案件中沒有受傷，正與家人一起，警方呼籲公眾提供消息，緝拿這名冷血兇徒，警方聯絡電話：(510) 621-1259。
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