東灣母親被前男友開槍擊斃 年幼兩子目睹案發經過

東灣列治文市週二早上發生一宗槍擊兇殺案,女受害人當時正駕車接載兩名年幼兒子到託兒所,其前男友突然出現將她擊斃,兩名幼童目睹母親被槍殺的經過。

兇徒殺人後成功駕車逃脫,警方已發出200萬元追緝令,希望公眾能提供消息協助破案。

警方稱,疑犯是43歲San Pablo市男子Lawyer Dushan McBride,他是29歲死者Rashanda Franklin的前男友。

McBride是非洲裔,身高5呎9吋,體重225磅,黑髮,棕色眼睛,駕駛一輛2007年銀色四門平治S550房車,紙車牌。

警方於早上8時45分接獲舉報,指29街夾Rheem大街發生槍擊案,警員在現場發現一輛銀色Jeep SUV多功能車,Franklin被發現時身處駕駛座位中,已失去知覺,她胸口有槍傷,她兩名不足10歲的兒子也在車中。

警方稱,Franklin當時正接載兒子到託兒所,當知道McBride在附近時,她嘗試逃走,但後者駕車尾隨著她。

當Franklin駛至29街的停車標誌牌時,McBride駕車越頭阻在她前面,不讓她離開。

McBride接著下車,走到Franklin旁邊,雙方爭吵了數秒,McBride開槍射殺她。

兇徒接著駕車沿29街向南逃走,據警方透露,二人過往曾有家庭糾紛,需要警方介入。

兩名幼童在案件中沒有受傷,正與家人一起,警方呼籲公眾提供消息,緝拿這名冷血兇徒,警方聯絡電話:(510) 621-1259。

