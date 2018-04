By

【KTSF】

從本週五開始,連接北灣和東灣的Richmond-San Rafael大橋,東行線將會開通第3條行車線。

經過3年多的計劃及施工,耗資2,700萬的第3條行車線,將從週五起開通,在每日下午的2點至晚上7點投入使用,用以緩解大橋在下班繁忙時間的塞車狀況。

大橋最初在1956年啟用時,曾有3條車道,1977由於乾旱,當局封閉其中一條車道來鋪設水管,將水源引入Marin縣,1978年水管拆除後,該車道則變為路肩。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。