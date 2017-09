By

東灣列治文市一名3歲男童被車撞傷後,肇事車輛不顧而去,警方公開閉路電視片段,呼籲民眾提供線索。

警方表示,週三早上約11時30分,Macdonald大道2700號地段,男童的媽媽嘗試把男童放上車時,男童逃脫並跑到馬路上,被一部紅色的Smart Car撞倒,肇事車輛不顧而去,該男童送院搶救,情況嚴重。

警方形容,該Smart Car車身為紅色、車頂是黑色,車門上有黑色條紋。

任何人如有案件或涉事汽車的消息,請致電(510) 672-1147與警方聯絡。

