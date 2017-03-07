列治文漢圖駕車撞警員 警員開槍自衛疑犯逃脫

By

【KTSF】

東灣列治文市週二凌晨發生警員開槍事件，一名汽車盜竊案疑犯被指意圖駕車撞向警員，警員出於自衛向他開槍，疑犯最後成功駕車逃脫，目前行蹤不明。

警方於凌晨1時10分接獲舉報，指有一名男子在Sutter大街爆竊一輛貨車。

首名警員到場後，疑犯立即奔逃，警員尾隨他到Calson大道，之後失去疑犯的蹤影。

不久，第二名警員趕到現場，開始徒步找尋疑犯。

這時，一輛銀色平治房車突然衝向該名警員，企圖輾過他，警員見狀感到生命受到威脅，於是向司機開槍。

警方暫未確定疑犯有否中槍，但估計車身應該有彈孔。

疑犯最後被人看到駕車沿Carlson大道北行，目前仍然在逃。

疑犯駕駛的平治汽車被指是2000年代早期的車款，疑犯被指是非洲裔，年約20至30餘歲，身穿黑色連帽上衣。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。