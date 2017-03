列治文漢圖駕車撞警員 警員開槍自衛疑犯逃脫

By

【KTSF】

東灣列治文市週二凌晨發生警員開槍事件,一名汽車盜竊案疑犯被指意圖駕車撞向警員,警員出於自衛向他開槍,疑犯最後成功駕車逃脫,目前行蹤不明。

警方於凌晨1時10分接獲舉報,指有一名男子在Sutter大街爆竊一輛貨車。

首名警員到場後,疑犯立即奔逃,警員尾隨他到Calson大道,之後失去疑犯的蹤影。

不久,第二名警員趕到現場,開始徒步找尋疑犯。

這時,一輛銀色平治房車突然衝向該名警員,企圖輾過他,警員見狀感到生命受到威脅,於是向司機開槍。

警方暫未確定疑犯有否中槍,但估計車身應該有彈孔。

疑犯最後被人看到駕車沿Carlson大道北行,目前仍然在逃。

疑犯駕駛的平治汽車被指是2000年代早期的車款,疑犯被指是非洲裔,年約20至30餘歲,身穿黑色連帽上衣。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。