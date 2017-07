By

【KTSF】

一名被通緝的男子,上週在東灣列治文市被警員被拘捕後表現反抗,在警車中還大便,然後把糞便擲向警員,迫使警方要一度封閉公路處理事件。

列治文警方週一在社交網站Facebook發文,指在7月17日傍晚6時半左右拘捕一名通緝犯,再把他帶到警署落案後,後者表現不合作,警方於是安排送他到Martinez市拘留所扣查。

在警車中,疑犯被指把反鎖在後的雙手移到前方,再除掉身上的衣物擲出窗外的公路上。

疑犯接著在車內大便,更把大便吃下,然後再擲向警員。

警員見狀立即把警車停在80號公路上,並要求增援,事件導致公路一度封閉。

警方最後安全把疑犯送到拘留所,事件中無人受傷。

