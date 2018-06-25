東灣80號公路警匪追逐 警員稱疑犯曾開槍

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東灣列治文市（Richmond）的80號公路東行線週一早上發生警匪追逐，疑犯據報曾向尾隨的警員開槍，事發後，El Portal路附近的公路路段一度封閉，讓當局進行調查。

事發於清晨5時左右，列治文市警方接報指一名男子可能持有槍械，於是派員到23街900號路段進行調查。

警員到達上址後，疑犯被指跳上汽車，駕車逃走，警員見狀駕車尾隨，在San Pablo市23街趕上疑犯的車輛，兩車再轉上公路，在追截期間，警員稱疑犯曾向他們開槍。

警員並沒有開槍還擊，也沒有人中槍。

之後，加州公路巡警接手追截疑犯，稍後在Fairfield市將疑犯的汽車截停，並將疑犯拘捕，在車上發現手槍。

列治文市警方稍後要求公路巡警封鎖公路路段，搜尋疑犯開槍的證物，公路在清晨6時半左右封閉，至早上8時左右重開。

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