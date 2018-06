東灣80號公路警匪追逐 警員稱疑犯曾開槍

By

東灣列治文市(Richmond)的80號公路東行線週一早上發生警匪追逐,疑犯據報曾向尾隨的警員開槍,事發後,El Portal路附近的公路路段一度封閉,讓當局進行調查。

事發於清晨5時左右,列治文市警方接報指一名男子可能持有槍械,於是派員到23街900號路段進行調查。

警員到達上址後,疑犯被指跳上汽車,駕車逃走,警員見狀駕車尾隨,在San Pablo市23街趕上疑犯的車輛,兩車再轉上公路,在追截期間,警員稱疑犯曾向他們開槍。

警員並沒有開槍還擊,也沒有人中槍。

之後,加州公路巡警接手追截疑犯,稍後在Fairfield市將疑犯的汽車截停,並將疑犯拘捕,在車上發現手槍。

列治文市警方稍後要求公路巡警封鎖公路路段,搜尋疑犯開槍的證物,公路在清晨6時半左右封閉,至早上8時左右重開。

