【KTSF 梁秋玉報導】

一年一度的中秋節就要到了,舊金山列治文區將於本週六舉辦免費中秋街會,歡迎市民參加。

加州眾議員丁右立說:”在列治文區這裡,中秋街會是很棒的機會,讓大家聚在一起。”

第一區市參事李麗嫦說:”所以我們會有很多攤位,我們有很多適合家庭的活動,適合所有年齡層,我們邀請每個人都來並好好享受,我們也將有一個小型寵物狗選美,所以我期待在這裡看到很多狗。”

列治文區的中秋街會時間是9月8日星期六,上午11點一直到下午3點半結束,地點在Clement街夾5街和8街之間。

