Presidio Terrace豪宅街交易 市參議會票決推翻（視頻）

KTSF 陳嘉琪報導

兩年前,一對年輕華裔夫婦以約9萬元買下舊金山一個豪宅區內的街道,遭到當地住宅業主的強烈反對,要求推翻這項交易,舊金山市參議會週二表決推翻這項交易。

市參事以7票贊成,4票反對推翻這項交易,交易在兩年前進行,Presidio Terrace的物業管理方因為20年沒交一項公共空間稅項,稅項是幾百元,市府於是拍賣該區公共空間,由華裔夫婦鄭宇翔及林曉欣拍賣所得。

當地業主知道後,發起週二的公聽會,同時控告市府及夫婦二人,他們聲稱從未收過出售的通知,對市府未有知會業主把共同空間業權轉讓感到震驚。

林曉茵則表示:”我首先想多謝那4位支持我們的市參事,看到舊金山還有理性的聲音,但很可惜聲音不夠大,始終是被那些極富極有錢的聲音淹沒,我想說的是,我擁有了兩年半,我是個很好的業主,這是我的地,是我的物業權,若你現在要取回,是攻擊我所有的憲法權利。”

事件中有一個小插曲,市參事Mark Farrell指,夫婦二人曾提出以95萬將空間賣回給業主,他不希望見到舊金山被炒賣,因此決定推翻買賣。

夫婦二人回應,價格首先是由業主一方提出,而他們亦曾提出將管理權交回給業主,他們只是做掛名業主,最終Presidio Terrace的人沒有接受,夫婦二人指下一步,他們會民事控告業主。

