Presidio Terrace豪宅街交易 市參議會票決推翻（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

兩年前，一對年輕華裔夫婦以約9萬元買下舊金山一個豪宅區內的街道，遭到當地住宅業主的強烈反對，要求推翻這項交易，舊金山市參議會週二表決推翻這項交易。

市參事以7票贊成，4票反對推翻這項交易，交易在兩年前進行，Presidio Terrace的物業管理方因為20年沒交一項公共空間稅項，稅項是幾百元，市府於是拍賣該區公共空間，由華裔夫婦鄭宇翔及林曉欣拍賣所得。

當地業主知道後，發起週二的公聽會，同時控告市府及夫婦二人，他們聲稱從未收過出售的通知，對市府未有知會業主把共同空間業權轉讓感到震驚。

林曉茵則表示：”我首先想多謝那4位支持我們的市參事，看到舊金山還有理性的聲音，但很可惜聲音不夠大，始終是被那些極富極有錢的聲音淹沒，我想說的是，我擁有了兩年半，我是個很好的業主，這是我的地，是我的物業權，若你現在要取回，是攻擊我所有的憲法權利。”

事件中有一個小插曲，市參事Mark Farrell指，夫婦二人曾提出以95萬將空間賣回給業主，他不希望見到舊金山被炒賣，因此決定推翻買賣。

夫婦二人回應，價格首先是由業主一方提出，而他們亦曾提出將管理權交回給業主，他們只是做掛名業主，最終Presidio Terrace的人沒有接受，夫婦二人指下一步，他們會民事控告業主。

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