週一早上在Palo Alto法院逃走的兩名囚犯仍未落網,警方現正懸紅25,000元,希望民眾提供線索緝拿兩名逃犯歸案。

週三下午,聖他克拉(Santa Clara)縣警方宣布懸紅25,000元,希望民眾提供可靠線索,緝拿兩名逃犯歸案。

兩名逃犯分別是46歲的John Bivins,身高5呎9吋,體重180磅,棕色眼睛,黑頭髮,以及47歲的Tramel McClough,身高6呎4吋,體重285磅。

由於兩人是危險人物,如果民眾見到該兩人不要接近,馬上撥打911或警局電話(408) 808-3670。

提供可靠線索讓逃犯落網,可以獲得警方的25,000元獎金。

