東灣兩市建築工地連環縱火 警懸紅尋破案線索

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【KTSF 劉瑩報導】

美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）懸賞11萬元，希望公眾能就去年發生在東灣奧克蘭市（屋崙）及Emeryville市3個建築工地的大火提供線索。

該局通過社交媒體Facebook以及Twitter發布相關的懸賞信息，當局相信3宗火災都是被人縱火，由於作案手法相似，懷疑為同一人所為，當局並發出一名人士的照片，他有可能對3宗縱火案知情。

3宗火警中，其中兩宗事發在2016年的5月13日及7月6日，位於奧克蘭市和Emeryville市交界處的San Pablo大街。

第3宗發生在2016年的10月31日，位於奧克蘭市的Lester大街，但公告沒有提及上週五發生在奧克蘭市Lake Merrit附近的4級大火。

任何人如有線索，請和ATF聯繫，電話：1-888-ATF-FIRE。

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