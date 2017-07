東灣兩市建築工地連環縱火 警懸紅尋破案線索

By

【KTSF 劉瑩報導】

美國菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)懸賞11萬元,希望公眾能就去年發生在東灣奧克蘭市(屋崙)及Emeryville市3個建築工地的大火提供線索。

該局通過社交媒體Facebook以及Twitter發布相關的懸賞信息,當局相信3宗火災都是被人縱火,由於作案手法相似,懷疑為同一人所為,當局並發出一名人士的照片,他有可能對3宗縱火案知情。

3宗火警中,其中兩宗事發在2016年的5月13日及7月6日,位於奧克蘭市和Emeryville市交界處的San Pablo大街。

第3宗發生在2016年的10月31日,位於奧克蘭市的Lester大街,但公告沒有提及上週五發生在奧克蘭市Lake Merrit附近的4級大火。

任何人如有線索,請和ATF聯繫,電話:1-888-ATF-FIRE。

