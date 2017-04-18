男子涉Facebook上載殺人視頻 警縣紅5萬追緝

【KTSF 張麗月報導】
警方正在全國通緝一名俄亥俄州男子，他將殺人的過程放上網，警方形容他有武器，是個危險人物，並且懸紅5萬元給任何提供破案線索的人士。
被通緝的是37歲男子Steve Stephens，他涉嫌開槍殺死74歲的Robert Godwin Sr.，並且將殺人過程放上臉書播放，警方已展開全國大搜捕。
警方找到Stephens的最後電話通訊，是在賓夕凡尼亞州。
死者是鑄造場的退休工人，有9名子女和14個孫，他食完復活節餐之後，就收集鋁金屬罐遇害。
當局形容疑犯身材高大，最後給人見到時他開著白色的福特Fusion汽車，無正式的車牌。
警方表示他有武器，是個危險人物，警方又提醒任何人如果幫助疑犯的話會有麻煩，唯一可以幫到他，就是向警方提供破案線索，將他繩之於法。
警方也提醒民眾，捐錢給死者家人時要小心，因為有幾個假的GoFundMe捐錢帳戶。
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