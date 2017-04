男子涉Facebook上載殺人視頻 警縣紅5萬追緝

By

KTSF 張麗月報導

警方正在全國通緝一名俄亥俄州男子,他將殺人的過程放上網,警方形容他有武器,是個危險人物,並且懸紅5萬元給任何提供破案線索的人士。

被通緝的是37歲男子Steve Stephens,他涉嫌開槍殺死74歲的Robert Godwin Sr.,並且將殺人過程放上臉書播放,警方已展開全國大搜捕。

警方找到Stephens的最後電話通訊,是在賓夕凡尼亞州。

死者是鑄造場的退休工人,有9名子女和14個孫,他食完復活節餐之後,就收集鋁金屬罐遇害。

當局形容疑犯身材高大,最後給人見到時他開著白色的福特Fusion汽車,無正式的車牌。

警方表示他有武器,是個危險人物,警方又提醒任何人如果幫助疑犯的話會有麻煩,唯一可以幫到他,就是向警方提供破案線索,將他繩之於法。

警方也提醒民眾,捐錢給死者家人時要小心,因為有幾個假的GoFundMe捐錢帳戶。

