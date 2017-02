南加州台裔男童中流彈喪生 警方懸紅緝兇（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

南加州Pomona市一名來自台灣的8歲大男童,上星期一總統日假期,與家人和朋友在家中共進晚餐時,有人開車向街上開槍,子彈射進住宅裡面擊中男童,他送院後不治死亡,當地警方週一宣布懸紅2萬元,緝拿歹徒歸案。

死者家人在網站GoFundMe為Jonah Hwang的父母發起籌款,根據網站資料,Jonah的華裔父母3年前從台灣一個孤兒院領養了Jonah,家人表示,Jonah有燦爛的笑容和很有愛心、喜歡運動,又喜歡和他的爸爸摔角,是家裡的開心果。

警方表示,上星期一案發當日傍晚6點半左右,Jonah和家人親友在家裡共進晚餐時,突然有人向屋裡開槍,擊中Jonah,他立即不省人事,送到醫院後不治死亡。

警方表示很明顯是有人一邊開車一邊開槍,警方將案件列為謀殺案處理。

有意捐款的民眾,可上網到:https://www.gofundme.com/jonah-hwang-family-support

