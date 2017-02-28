南加州台裔男童中流彈喪生 警方懸紅緝兇（視頻）

By

【KTSF 黃恩光報導】

南加州Pomona市一名來自台灣的8歲大男童，上星期一總統日假期，與家人和朋友在家中共進晚餐時，有人開車向街上開槍，子彈射進住宅裡面擊中男童，他送院後不治死亡，當地警方週一宣布懸紅2萬元，緝拿歹徒歸案。

死者家人在網站GoFundMe為Jonah Hwang的父母發起籌款，根據網站資料，Jonah的華裔父母3年前從台灣一個孤兒院領養了Jonah，家人表示，Jonah有燦爛的笑容和很有愛心、喜歡運動，又喜歡和他的爸爸摔角，是家裡的開心果。

警方表示，上星期一案發當日傍晚6點半左右，Jonah和家人親友在家裡共進晚餐時，突然有人向屋裡開槍，擊中Jonah，他立即不省人事，送到醫院後不治死亡。

警方表示很明顯是有人一邊開車一邊開槍，警方將案件列為謀殺案處理。

有意捐款的民眾，可上網到：https://www.gofundme.com/jonah-hwang-family-support

更多新聞：

聖荷西夜店爆刀傷血案 少棒隊主席被刺死

東灣華裔漢中刀後駕車傷重不治 疑兇仍未落網

南加小型飛機失事墜毀兩民房 機上3人亡

南加州旅遊巴迎頭撞兩車 釀一死21人傷

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。