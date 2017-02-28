南加州台裔男童中流彈喪生 警方懸紅緝兇（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】
南加州Pomona市一名來自台灣的8歲大男童，上星期一總統日假期，與家人和朋友在家中共進晚餐時，有人開車向街上開槍，子彈射進住宅裡面擊中男童，他送院後不治死亡，當地警方週一宣布懸紅2萬元，緝拿歹徒歸案。
死者家人在網站GoFundMe為Jonah Hwang的父母發起籌款，根據網站資料，Jonah的華裔父母3年前從台灣一個孤兒院領養了Jonah，家人表示，Jonah有燦爛的笑容和很有愛心、喜歡運動，又喜歡和他的爸爸摔角，是家裡的開心果。
警方表示，上星期一案發當日傍晚6點半左右，Jonah和家人親友在家裡共進晚餐時，突然有人向屋裡開槍，擊中Jonah，他立即不省人事，送到醫院後不治死亡。
警方表示很明顯是有人一邊開車一邊開槍，警方將案件列為謀殺案處理。
有意捐款的民眾，可上網到：https://www.gofundme.com/jonah-hwang-family-support
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