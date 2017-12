節日狂買過後 估計有900億元商品退還零售商

By

【KTSF 陳令楠報導】

許多親友會在節日互相送禮物,但並非所有人都收到自己喜歡的禮物,有人就會選擇將商品退還給商店,有科技公司預計,有多達50億磅的退貨會送到堆填區。

Optoro是一間為大型零售商管理商品退還服務的科技公司,日前,該公司發表數據指,有50億磅的退還商品最終會被送往堆填區。

每年,消費者都會退還大約3,800億元的商品,其中900億元的商品都是在節假日期間退還,但在這些物品中,只有一半能重新作為商品出售,剩下的物品則因為包裝受到破壞等需要下架。

零售商會對退還的商品作出評估,看看是否值得重新包裝出售,如果一件物品是幾乎全新,有可能會全價重新出售,如果將商品直接棄置,耗價更低的話,商家就不會重新出售這些商品。

商家亦可選擇以超低價將這些商品賣到二手商店,但處理過程較漫長。

而對於網絡商家處理退還的過程更複雜,Optoro公司指,現在越來越多人網購衣物,並退還不合身的部分,導致退還商品數量大增,並造成額外的運送問題。

全國零售協會估計,有一成五至三成的網購商品將會被退還,總價值大約320億元。

有學者表示,很多商品被退還都是因為零售商的商品信息有誤,如果商家可以保證商品信息準確,就會減少商品被退還的情況。

版權所有,不得轉載。