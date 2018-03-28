聯邦退休大法官促廢除憲法第二修正案 稱擁槍權已不合時宜

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退休聯邦最高法院大法官John Paul Stevens週二表態直指，涉及擁槍權的第二修正案已經過時，對人民沒有好處。

Stevens週二在紐約時報發表文章，指第二修正案是18世紀遺留的事物，必須廢除，以遏止失控的槍械暴力。

他指出，廢除第二修正案，立即就會令週六全國學生的遊行目標靠近很多，而廢除第二修正案就是去除對槍械製造商的唯一法律保障，令美國的學校更安全。

美國槍枝泛濫，槍械暴力問題嚴重，因為槍械製造商支援美國槍會（NRA）收買政客，力撐憲法第二修正案的民眾擁槍權．

聯邦最高法院在2008年也以5對4票作出 擁槍權有利的裁決，該項裁決認為，州政府禁止手槍及加強槍械管制，是違反憲法第二修正案賦予人民的擁槍權．

當時Stevens 大法官對裁決有異議，而週二他仍然認為該項裁決是錯誤的，只是將極強力的宣傳武器給予美國槍會使用。

白宮回應說，特朗普及其班子仍然充分支持憲法第二修正案，他們認為應該集中力量，從危險分子手中移除槍枝，而不是妨礙美國民眾行使憲法權利。

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