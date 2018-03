聯邦退休大法官促廢除憲法第二修正案 稱擁槍權已不合時宜

By

退休聯邦最高法院大法官John Paul Stevens週二表態直指,涉及擁槍權的第二修正案已經過時,對人民沒有好處。

Stevens週二在紐約時報發表文章,指第二修正案是18世紀遺留的事物,必須廢除,以遏止失控的槍械暴力。

他指出,廢除第二修正案,立即就會令週六全國學生的遊行目標靠近很多,而廢除第二修正案就是去除對槍械製造商的唯一法律保障,令美國的學校更安全。

美國槍枝泛濫,槍械暴力問題嚴重,因為槍械製造商支援美國槍會(NRA)收買政客,力撐憲法第二修正案的民眾擁槍權.

聯邦最高法院在2008年也以5對4票作出 擁槍權有利的裁決,該項裁決認為,州政府禁止手槍及加強槍械管制,是違反憲法第二修正案賦予人民的擁槍權.

當時Stevens 大法官對裁決有異議,而週二他仍然認為該項裁決是錯誤的,只是將極強力的宣傳武器給予美國槍會使用。

白宮回應說,特朗普及其班子仍然充分支持憲法第二修正案,他們認為應該集中力量,從危險分子手中移除槍枝,而不是妨礙美國民眾行使憲法權利。

