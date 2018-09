By

【KTSF 林佩樺報導】

一名現已退休的張姓女會計師,被人爆出十多年來涉嫌使用精明手段,從Cupertino市府口袋偷錢將近80萬,她已經被捕。

警方表示,66歲的Jennifer Chang曾在南灣Cupertino市府擔任資深會計,她被控以精密的計畫,從1997年至2015年,合共盜走該市超過79萬元的財產。

她週三被捕,面臨68項重罪,其中包括侵佔、嚴重偷竊 、詐騙以及未經授權使用電腦等。

當局表示,被告開立支票給自己設立的假公司,從而把錢騙進了自己口袋。

市府2014年更新軟體,一直到今年4月,有職員試圖將舊檔案輸入至新軟體時才發現可疑。

被告在2015年退休,目前她被關押在聖塔克拉拉縣監獄,保釋金為300萬。

