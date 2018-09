By

還有兩個月就到節日購物旺季,不少零售商準備招聘更多人手,但全國部分大城市的商店,卻可能請不到人。

聯邦勞工部的數據顯示,今年7月份,全國有757,000個職位空缺,較去年同期多了十萬個,亦是十年來首次從3月到6月間,空缺職位數目超過聘請的人數。

根據華爾街日報報導,包括Target、Macy’s與JCPenney等百貨公司,以及UPS、FedEx等速遞公司,都在招聘季度臨時工,但較低的失業率、相比於其他行業來說較低的工資、再加上申請人更想要全職工作,這些因素導致許多職位請不到人。

而包括舊金山在內的大城市,情況更嚴重,因此為了吸引人才,零售商會提供各種補償或就業福利。

