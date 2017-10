Sonoma山火續蔓延 餐館照常營業讓居民有飯吃（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

北灣大火發生後,Santa Rosa市中心一帶有幾間餐館這幾天都照常營業,商店老闆怎樣看這次火災?

位於市中心4街的頂好中餐館,在大火發生後翌日繼續照常營業,老闆娘方女士表示,雖然大部分員工都疏散撤離,有些人家園被燒,但她與丈夫自願來上班,希望為附近居民提供新鮮即煮食物,不需要捱乾糧。

方女士說:”生意我們倒是不關心,我們關心的是很多食客沒飯吃,這裏剛好有電,大家又可以方便在這裏充電,家園失去你能夠做什麼呢?只能說:吃吧。”

她們一家三口在大火後一度撤離到餐館過夜,老闆表示,幸好房屋無大礙,只是無電,但目前可以繼續居住。

老闆林先生說:”加州是天災之地,分分鐘要做逃走準備,我覺得房子燒掉可再重建,沒事,保持樂觀點。”

4街商店雖然沒有毀於火災,但也變得門面冷清,直至週三才多了人,一個街口外的日式餐館Jo Jo壽司店,週二和週三都有營業。

老闆娘孔玉想(Yushi Wiebers)說:”有人需要吃東西,就有一個地方吃飯,好多人感激店鋪有開門,生意的話肯定有影響,我們現在沒甚麼客人。”

她與她孫子及90幾歲母親在火災當晚,半夜撤離到Rohnert Park一間教會過夜,幸好家沒事,只是沒有媒氣。

她又指在Santa Rosa市居住了30年,第一次遇見這麼大的火。

警方另外又指,拘捕了3名涉嫌在這兩天趁火打劫商店的匪徒。

