Sonoma山火續蔓延 餐館照常營業讓居民有飯吃（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

北灣大火發生後，Santa Rosa市中心一帶有幾間餐館這幾天都照常營業，商店老闆怎樣看這次火災？

位於市中心4街的頂好中餐館，在大火發生後翌日繼續照常營業，老闆娘方女士表示，雖然大部分員工都疏散撤離，有些人家園被燒，但她與丈夫自願來上班，希望為附近居民提供新鮮即煮食物，不需要捱乾糧。

方女士說：”生意我們倒是不關心，我們關心的是很多食客沒飯吃，這裏剛好有電，大家又可以方便在這裏充電，家園失去你能夠做什麼呢？只能說：吃吧。”

她們一家三口在大火後一度撤離到餐館過夜，老闆表示，幸好房屋無大礙，只是無電，但目前可以繼續居住。

老闆林先生說：”加州是天災之地，分分鐘要做逃走準備，我覺得房子燒掉可再重建，沒事，保持樂觀點。”

4街商店雖然沒有毀於火災，但也變得門面冷清，直至週三才多了人，一個街口外的日式餐館Jo Jo壽司店，週二和週三都有營業。

老闆娘孔玉想（Yushi Wiebers）說：”有人需要吃東西，就有一個地方吃飯，好多人感激店鋪有開門，生意的話肯定有影響，我們現在沒甚麼客人。”

她與她孫子及90幾歲母親在火災當晚，半夜撤離到Rohnert Park一間教會過夜，幸好家沒事，只是沒有媒氣。

她又指在Santa Rosa市居住了30年，第一次遇見這麼大的火。

警方另外又指，拘捕了3名涉嫌在這兩天趁火打劫商店的匪徒。

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