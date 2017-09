By

【KTSF】

北灣Mill Valley週二一架輕型貨車從101號公路撞進一個商場停車場,事件中造成7人受傷,當中有一名傷者是孕婦。

警方表示,事發於Redwood Highway 798號的In-N-Out連鎖快餐店的停車場,大約下午2時25分,一架綠色GMC Sierra輕刑貨車從101公路突然失控,撞開鐵鏈,再撞進停車場。

停車場內四部停泊的汽車,以及兩部行駛中的汽車被撞至損毀,造成7人受傷,其中兩人包括一名孕婦,傷勢嚴重。

警方表示,肇事司機事發時懷疑突然身體不適,事件仍在調查。

