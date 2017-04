By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山一名華裔餐館老闆因為拖欠工人加班費,並向聯邦勞工部說謊 ,隱瞞資料,被聯邦法庭判刑。

根據法庭文件,58歲舊金山居民Ming Lian Zhou,2012年經營Hong Kong Lounge以及Hong Kong Lounge II餐館時,被聯邦勞工部揭發拖欠員工總共92,966元加班費,之後被告要求員工簽署文件,向勞工部聲稱已經取回欠薪,可是其實被告並沒有支付欠薪。

被告後來與檢控官達成認罪協議,只承認一項隱瞞資料的罪名。

法官判他監守行為3年,其中頭6個月居住在中途宿舍,之後6個月在家中軟禁,被告又需要賠償7,000多元給其中3名員工。

