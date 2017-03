舊金山營商法規多 餐廳業者慨嘆生意難做

By

【KTSF 劉開平報導】

現在去餐館用餐似乎越來越貴,舊金山的餐館業者也有他們的苦水,他們說舊金山的許多法規,使餐館越來越難做生意。

KPIX電視台說,現在在舊金山開高級餐館非常困難,這也是在舊金山的餐館用餐這麼貴的原因之一。

Tilman Fertitta是一位億萬富豪級的餐館業者,也是電視餐飲節目的主持人,他擁有Morton’s牛排館、McCormick海鮮牛排館、Bubba Gump海鮮餐館,這些餐館都能在舊金山找到,但他非常不喜歡舊金山對餐館的法律規定。

他說:”你知道嗎,所有舊金山的餐館都有附加收費,我們在菜單上另加3%,4%甚至5%,因為要給所有員工購買全部的醫療保險,我們真的付不起。”

曾在舊金山經營餐館的另外兩位業者也有同感,Bill Russell-Shapiro在1998年至今,擁有舊金山的名餐館Absinthe,而Daniel Sherotter兩年前離開餐館生意,轉去教授如何開餐館。

兩人都認為,在舊金山開餐館成本非常高,最低工資不斷升高,還有強制性必須為員工購買醫療保險,以及帶薪病假,在舊金山做餐館,比紐約、波士頓、芝加哥和佛羅里達的成本都要高很多。

但餐館的法律規定所帶來的高成本只是部份原因,還有租金高、餐館眾多、競爭激烈,很難請到合適的員工等等,都壓榨了餐館的利潤。

2016年舊金山有很多家餐館干脆關門,老闆離開了這一行,KPIX說,對於這些問題,目前並沒有解決的方法。

