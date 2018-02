舊金山華埠設立食油回收站 減少油污堵塞排水渠（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

過年期間,很多人都會落油煎炒食物,舊金山市府呼籲華埠餐館和居民,將用過的煮食油拿去回收,不要將食油倒進排水渠。

舊金山市府表示,在華埠新設立了回收站,又免費幫登記了的餐廳,上門收集用過的煮食油,之後轉化成生物燃料(biofuel),目的是減少油污堵塞排水渠。

市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:”你見街上的Muni巴士,很多都貼上了告示,寫明它們是用生物燃料,所以很神奇我們可以用食油變成巴士燃料,而且更加是低碳,代表相對較潔淨。”

當局指目前舊金山華埠有60幾間餐廳,登記了食油回收計劃 ,希望有更多餐廳響應,新同樂飯店是其中一間。

新同樂飯店李老闆說:”以前開頭要付錢給人回收,現在免費、不用錢當然最好。”

餐廳老闆想登記回收計劃,可以致電(415) 725-1607,向SFGreaseCycle查詢,如果居民想回收家裡的食油,又可以去哪?

如果你是華埠居民,平時又有煎煮食物的習慣,你都可以將用過的食油裝好,然後帶到和喜園回收,回收筒就在門口旁邊這個箱,打開放入去就行。

當局提醒在家中回收食油的民眾,要等待鑊中的食油冷卻,再將油渣過濾,然後倒入不會破的容器 ,將蓋子蓋緊,然後才好放入回收箱。

市府表示,這個回收計劃十年前在市內展開,最近才在華埠設回收站,預料每年可節省350萬元清理排水渠油污,又建議大家使用百分百純菜油煮食。

