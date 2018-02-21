舊金山華埠設立食油回收站 減少油污堵塞排水渠（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

過年期間，很多人都會落油煎炒食物，舊金山市府呼籲華埠餐館和居民，將用過的煮食油拿去回收，不要將食油倒進排水渠。

舊金山市府表示，在華埠新設立了回收站，又免費幫登記了的餐廳，上門收集用過的煮食油，之後轉化成生物燃料（biofuel），目的是減少油污堵塞排水渠。

市參事佩斯金（Aaron Peskin）說：”你見街上的Muni巴士，很多都貼上了告示，寫明它們是用生物燃料，所以很神奇我們可以用食油變成巴士燃料，而且更加是低碳，代表相對較潔淨。”

當局指目前舊金山華埠有60幾間餐廳，登記了食油回收計劃 ，希望有更多餐廳響應，新同樂飯店是其中一間。

新同樂飯店李老闆說：”以前開頭要付錢給人回收，現在免費、不用錢當然最好。”

餐廳老闆想登記回收計劃，可以致電(415) 725-1607，向SFGreaseCycle查詢，如果居民想回收家裡的食油，又可以去哪？

如果你是華埠居民，平時又有煎煮食物的習慣，你都可以將用過的食油裝好，然後帶到和喜園回收，回收筒就在門口旁邊這個箱，打開放入去就行。

當局提醒在家中回收食油的民眾，要等待鑊中的食油冷卻，再將油渣過濾，然後倒入不會破的容器 ，將蓋子蓋緊，然後才好放入回收箱。

市府表示，這個回收計劃十年前在市內展開，最近才在華埠設回收站，預料每年可節省350萬元清理排水渠油污，又建議大家使用百分百純菜油煮食。

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