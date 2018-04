北卡華裔餐館東主遭劫殺 妻子被子彈擦過受傷

By

【KTSF 張麗月報導】

北卡羅萊納州一對開餐館的華裔夫婦,週日晚收工回家,在住所門口再次遭人伏擊開槍,男事主死亡。

Shirley Chan陳女士和她丈夫Hong Zheng在北卡州開餐館,週日晚他們在餐館收工,返回Durham市的家中,抵達門口時遭幾個男人伏擊,雙方互相駁火。

Shirley的腳被子彈擦過,她丈夫就在車上被擊斃。

Shirley說,回家時經常都提心吊膽,因為他們不是第一次被針對,而子女每天也加入防備歹徒。

女兒Jade說:”好像每天例行的事,我從弟弟房間望向窗外,弟弟在樓下,彈匣和槍分開,當她走出車外時遞給媽媽,因為搶劫爆竊發生不止一次。”

Shirley懷疑這些壞人是想拿錢,因為他們開餐館,以為有錢。

Shirley說:”我沒有錢,如果想要家中東西,拿去吧。”

失去丈夫的她,現要為丈夫辦理後事,並獨力撫養兩名子女。

