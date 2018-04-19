北卡華裔餐館東主遭劫殺 妻子被子彈擦過受傷

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【KTSF 張麗月報導】

北卡羅萊納州一對開餐館的華裔夫婦，週日晚收工回家，在住所門口再次遭人伏擊開槍，男事主死亡。

Shirley Chan陳女士和她丈夫Hong Zheng在北卡州開餐館，週日晚他們在餐館收工，返回Durham市的家中，抵達門口時遭幾個男人伏擊，雙方互相駁火。

Shirley的腳被子彈擦過，她丈夫就在車上被擊斃。

Shirley說，回家時經常都提心吊膽，因為他們不是第一次被針對，而子女每天也加入防備歹徒。

女兒Jade說：”好像每天例行的事，我從弟弟房間望向窗外，弟弟在樓下，彈匣和槍分開，當她走出車外時遞給媽媽，因為搶劫爆竊發生不止一次。”

Shirley懷疑這些壞人是想拿錢，因為他們開餐館，以為有錢。

Shirley說：”我沒有錢，如果想要家中東西，拿去吧。”

失去丈夫的她，現要為丈夫辦理後事，並獨力撫養兩名子女。

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