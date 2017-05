鮑魚炒飯無鮑魚 香港酒樓罰款5千港元（視頻）

By

【i-CABLE】

香港葵興茗苑宴會廳因為鮑魚炒飯內沒有鮑魚,以螺肉代替,違反《商品說明條例》,被判罰款5,000港元。

店長在庭上求情指,是為了節省成本,不過接受訪問時則指是廚師貪方便,私自偷工減料,已經解僱有關職員。

位於新葵興廣場的茗苑宴會廳,由鵬福企業有限公司經營,現時仍有售賣鮑魚福建炒飯。

店長表示已經汲取教訓,向廚師表明要真材實料,每碟飯都用一隻南非鮑魚,成本要40港元。

他又聲稱這次被檢控是因為廚師貪方便,炒飯時沒用到魚缸內的鮑魚,用罐裝螺片代替。

店長早上代表酒樓在西九龍法院承認違反《商品說明條例》,求情指是為了節省成本,而且對法例認識膚淺,因傷害食家而感到內疚。

署任主任裁判官蘇惠德判刑時表示,希望被告汲取教訓,明白營商要老實,最後判罰款5,000港元。

海關是在早前接獲舉報,去年8月「放蛇」,在茗苑購買鮑魚福建炒飯,經政府化驗所檢測後,證實炒飯內沒有鮑魚成分,與餐牌上的商品說明不符。

