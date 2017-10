舊金山訪谷區大麻藥店公聽會 華裔民眾表態反對（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山訪谷區兩間大麻藥店正等待審批開店,市府規劃部門週四舉行公聽會,討論有關事宜,一班反對開店的華裔民眾到來表達訴求。

兩間申請開大麻藥店的鋪位分別在Leland街5號一個雙鋪位吉店,以及San Bruno街3015號一間吉鋪,有反對的訪谷區居民表示,在leland街5號地址300呎範圍內,已經有一間剛在6月時獲批申請的大麻藥店,位於Bayshore大道2422號,他們不希望太多大麻藥店,反而應該多建區內缺乏的托兒服務中心。

反對者Theresa Wong說:”我們肯定好多家長對大麻藥店或將來的康樂大麻店有一定恐懼,就算將來多了托兒或課外活動中心,他們未必放心將孩子記托附近。”

有些來自其他社區的民眾都來發聲反對。

反對者吳慧瑜說:”就算以後有公聽會,我們都會繼續來反對到底,舊金山已有足夠大麻店,不能再開。”

有支持開店的居民就認為,大麻藥店可帶來更多職位,也有癌症病人表示,好需要大麻藥店開在家附近,方便取藥,另外有家長都表示支持。

支持者June Bug說:”市內有很多病人,有些病人也是家長,我作為一名病人和家長,我支持開店,支持托兒服務,但也為大麻病人爭取安全使用權。”

大麻藥店店方Connected Cannabis就表示,在訪谷區收集到6千幾個居民聯署信支持開店,又指承諾在未來5年,每年為訪谷區捐出5.1萬元回饋社區,以及為居民製造職位。

該區市參事Malia Cohen的代表以及Ingleside分區警局局長John Hart發言表示,擔心出現大麻店密集情況發生,需要再諮詢。

