聖荷西水災災民重返家園 市議員望業主暫免房租（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣聖荷西受水災影響,不少居民須要緊急撤離,有關當局週四進行清理及復原工作,有一萬幾名受影響的民眾已經可以回家。

市府經理助手表示,須要撤離的居民人數由最初的14,000人減少至3,800人,須要撤離的單位由原本的4,000戶減少到1,100戶。

但是3個重災區之一的Rockspring區,週四早上街道的淹水尚未退去,除了需要將洪水抽出河道,另外需要維修市內衛生泵水站。

市議員Tam Nguyen指,這區附近有很多受影響的越南裔居民,他亦表示會聯絡該區的業主,希望他們能夠暫時豁免住戶的房租。

Nguyen說:”我要求業主豁免3個月房租,至少幫助住戶,因為很多人不能回家,他們不知是否要多付,所以要求業主合作。”

另外,重災區Wllima Street Park區,有過萬人可以重返家園,至於大批拖車家庭(mobile home)居住的Oakland Road 區內,洪水已大致清理,不過仍有待市府檢查才容許居民回家。

市府官員表示,會有重災區作出檢查,目前兩個臨時庇護所James Lick高中和Evergreen Valley高中下週一可能要搬遷,但市府未透露新庇護所在何處。

有救援人員提到災民撤離的情況,佛教慈濟基金會謝明晉說:”最令人震驚的是,有居住了30年的居民第一次發生這樣子的情況,甚至在早上時還不覺,突然之間水就淹到肩膀,這樣子水浸令他們這一生非常難忘,緊急當中必須馬上撤離,空手無物就要走到避難所住了幾天。”

想出一分力捐款幫助災民的話,可以上紅十字會網站,或者上網到www.siliconvalleycf.org/sjflood。

