聖荷西水災災民重返家園 市議員望業主暫免房租（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

南灣聖荷西受水災影響，不少居民須要緊急撤離，有關當局週四進行清理及復原工作，有一萬幾名受影響的民眾已經可以回家。

市府經理助手表示，須要撤離的居民人數由最初的14,000人減少至3,800人，須要撤離的單位由原本的4,000戶減少到1,100戶。

但是3個重災區之一的Rockspring區，週四早上街道的淹水尚未退去，除了需要將洪水抽出河道，另外需要維修市內衛生泵水站。

市議員Tam Nguyen指，這區附近有很多受影響的越南裔居民，他亦表示會聯絡該區的業主，希望他們能夠暫時豁免住戶的房租。

Nguyen說：”我要求業主豁免3個月房租，至少幫助住戶，因為很多人不能回家，他們不知是否要多付，所以要求業主合作。”

另外，重災區Wllima Street Park區，有過萬人可以重返家園，至於大批拖車家庭（mobile home）居住的Oakland Road 區內，洪水已大致清理，不過仍有待市府檢查才容許居民回家。

市府官員表示，會有重災區作出檢查，目前兩個臨時庇護所James Lick高中和Evergreen Valley高中下週一可能要搬遷，但市府未透露新庇護所在何處。

有救援人員提到災民撤離的情況，佛教慈濟基金會謝明晉說：”最令人震驚的是，有居住了30年的居民第一次發生這樣子的情況，甚至在早上時還不覺，突然之間水就淹到肩膀，這樣子水浸令他們這一生非常難忘，緊急當中必須馬上撤離，空手無物就要走到避難所住了幾天。”

想出一分力捐款幫助災民的話，可以上紅十字會網站，或者上網到www.siliconvalleycf.org/sjflood。

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