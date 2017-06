華裔居民促政府否決日落區藥用大麻店申請（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

平等公義協會等組織,聯同一班舊金山日落區的華裔居民週二集會示威,繼續促請市府否決在日落區開藥用大麻店的提案,有關又希望趕在明年之前,促請舊金山市府立法禁止康樂大麻商業活動。

大批反對在Noriega街2505號開大麻店的華裔居民,舉起標語示威,他們更帶上兩個棺材,比喻因吸食大麻而喪生的人。

他們表示,反對的原因是該地址1,000呎附近有間幼稚園。

平等公義協會發言人李少敏(Frank Lee)說:”正正在店舖旁邊,就有一間幼稚園,對面有間教會,根本違反加州法例,所以當地民眾激烈反對,像現行法例都不守。”

該間幼稚園Ark of Hope的校長陳寶芳都前來發聲,她表示,多次在學校附近見人吸食大麻。

陳寶芳校長說:”我們有一次甚至要報警,因為有人在校門口吸大麻,有時學生會問,為何周圍有異味,這是因為大麻味,連路過的兒童都聞到。”

有示威者都表示,最擔心附近孩子會受到大麻影響。

示威者Charles Huang說:”所謂藥用大麻,其實是掛羊頭賣狗肉,當你明年1月1日通過康樂大麻管制法,那些藥用大麻店就會變成普通大麻店,小朋友可能買到來吃,最重要是害了下一代。”

不過集會期間,都引來一些支持藥用大麻者的不滿聲音。

加州去年已通過康樂大麻合法化,最遲在明年1月1日之前制定方案,去管制大麻的交易和生產。

有關組織因此希望,趕在明年之前,促請舊金山市府立法禁止康樂大麻商業活動,包括禁售大麻糖餅。

李少敏表示,聯絡過一些市參事討論有關立法,但是不獲理會。

