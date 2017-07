Noriega街居民聯署提上訴 反對開設大麻藥店（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】​

舊金山市府在兩星期前,表決通過批准在日落區2505號Noriega街開設藥用大麻店,有反對開店的居民聯署提出上訴,預料之後交由市議會審議。

陳啟明(Michael Chan)是日落區居民,他表示提出上訴是希望居民的訴求能夠在市議會中反映。

陳啟明說:” 提出上訴可擴大辯論社區的需要和疑問。”

至於他反對開店的原因是大麻店附近有教會和幼兒園,擔心出售大麻會影響到兒童,他們向該大麻店附近300呎範圍的商戶和居民收集到75個簽名,表明反對開店,足夠提出上訴。

華裔民主黨協會主席朱元吉(Wilson Chu)說:”我們不想入罪大麻使用,我們曾支持藥用和康樂大麻提案,但認為社區要加強聲音。”

朱元吉表示,去年加州通過康樂大麻合法化後,很多人急著申請開設大麻店,他又指對於市府規劃部門在眾多反對聲之下仍批准有關申請,感到很失望。

朱元吉說:”很多人發聲反對,但委員們無聆聽社區聲音,我認為大錯是以為加快審批乃最重要。”

他們下一步將核對簽名,與大麻店方聯絡,至於幾時會在市議會中上訴,暫時還未知 上訴案要成功,必須在市議會得到8票通過。

