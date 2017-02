黑龍江政府偷建鋁業工廠惹民怒 引發大規模示威（視頻）

By

大部份人相信都不喜歡在寓所附近建厭惡設施或工廠之類,黑龍江大慶市就有大規模示威,抗議建鋁業工廠,擔心污染水源。他們指最不滿的是政府事前無諮詢民意,又稱廠方之前曾表示會停工,不過之後又偷偷地動工。他們怕政府聲稱停工只是緩兵之計。而當局指目前正覆核環評報告。

大慶市的政府人員星期二早上宣布,停建忠旺鋁業的工廠。在這消息宣布前,民眾一早聚集在市政府外的廣場示威,站滿大半個廣場。大批公安出動維持秩序,以警車分隔民眾及政府大樓。

示威者是反對忠旺鋁業在當地建廠,手持「抵制忠旺、拒絕污染」及「保護家園」等的標語。有人帶同小童一起上街。事件隨著政府宣布停建而平息。

不過網民上載到社交網站的照片、影片及文章到中午逐一被刪除。遼寧忠旺集團是全球第二大工業鋁產品研發製造商,原本計劃在黑龍江大慶高新區興建佔地500萬平方米、年產200萬噸的特大高精鋁及鋁合金加工材項目。

不過有居民發現,廠址附近有水庫及濕地,擔心會污染水源。同時指政府早在五年前已敲定計劃,但建廠消息去年底才在網絡流傳,質疑政府沒有諮詢市民,以及沒有做好環評報告。

