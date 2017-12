民眾在李孟賢家門外獻花悼念 感激市長對舊金山貢獻（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市長李孟賢週二突然離開人世,有市民和鄰居特地到市長的家門前擺放鮮花,以作悼念。

李孟賢市長的住所位於舊金山Glen Park社區附近,是一個很寧靜的住宅區,李市長突然離世的消息,也讓鄰居和市民感到非常震驚。

在李家門外,除了有民眾擺放的鮮花,傍晚還有剛下班前來的華裔工會代表點燃蠟燭,表達他們對市長的悼念之意。

李孟賢市長的住宅很低調,門口週二擺放了鮮花,傍晚陸續有更多人前來送花,並燃點蠟燭,還有寫著感謝市長字句的留言牌匾。

加州長期護理工會SEIU2015的華裔會員,都對李孟賢市長突然離世感到震驚和痛心。

加州長期護理工會舊金山區域副主席潘保琛(Posum Poon)說:”我今天接觸很多朋友,接觸很多其他人 ,特別是很多華人,都為我們失去這個市長非常心痛,也覺得對我們來說是一個很大損失,對舊金山是一個很大損失,對我們華人來講是一個很大損失。”

加州長期護理工會北加州亞太聯誼會主席周禮樵(Leon Chow)說:”我們覺得非常遺憾,非常難過,我們希望所有市民都能繼續擁護像李市長這樣的傑出人士,繼續帶領舊金山,我們也都希望市長太太和他兩個女兒節哀順變。”

華裔工會代表表示,他們除了表達對市長的追思,更感謝他多年來對提升舊金山工人最低工資至15元,以及舊金山經濟發展所做的貢獻。

潘保琛說:”這個都是在我們市長帶領舊金山經濟一路走好,我們工人的福利和工資得到保障,所以我們很感謝李市長。”

周禮樵說:”在就業方面,甚至是居住方面,雖然物價貴了,但他所做的包括為低收入工人提升最低工資,還有更多就業機會,這個在歷史上完全不能抹殺,不能因為最近某些例如大麻法案來責怪或遷怒於市長,我們覺得這很不公平。”

他們還說,李孟賢是一個非常親切非常親民的市長。

周禮樵說:”我們赴會的朋友想跟他合照,他永遠都不會拒絕的,非常之有求必應。”

市長家人週二保持低調,沒有出來回應前來悼念的民眾,不過市民對此也表示理解,認為家人一定需要時間平復失去親人的傷痛。

現場的華裔民眾表示,他們接下來關注的是誰能接替李孟賢市長的位子,因為目前看來,很難找到一位聲望如李孟賢一樣高的華裔出來,因此他們對華裔社區的政治前景也有些擔憂,所以對代理市長及未來市長的人選表達關切。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。