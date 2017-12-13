民眾在李孟賢家門外獻花悼念 感激市長對舊金山貢獻（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山市長李孟賢週二突然離開人世，有市民和鄰居特地到市長的家門前擺放鮮花，以作悼念。

李孟賢市長的住所位於舊金山Glen Park社區附近，是一個很寧靜的住宅區，李市長突然離世的消息，也讓鄰居和市民感到非常震驚。

在李家門外，除了有民眾擺放的鮮花，傍晚還有剛下班前來的華裔工會代表點燃蠟燭，表達他們對市長的悼念之意。

李孟賢市長的住宅很低調，門口週二擺放了鮮花，傍晚陸續有更多人前來送花，並燃點蠟燭，還有寫著感謝市長字句的留言牌匾。

加州長期護理工會SEIU2015的華裔會員，都對李孟賢市長突然離世感到震驚和痛心。

加州長期護理工會舊金山區域副主席潘保琛（Posum Poon）說：”我今天接觸很多朋友，接觸很多其他人 ，特別是很多華人，都為我們失去這個市長非常心痛，也覺得對我們來說是一個很大損失，對舊金山是一個很大損失，對我們華人來講是一個很大損失。”

加州長期護理工會北加州亞太聯誼會主席周禮樵（Leon Chow）說：”我們覺得非常遺憾，非常難過，我們希望所有市民都能繼續擁護像李市長這樣的傑出人士，繼續帶領舊金山，我們也都希望市長太太和他兩個女兒節哀順變。”

華裔工會代表表示，他們除了表達對市長的追思，更感謝他多年來對提升舊金山工人最低工資至15元，以及舊金山經濟發展所做的貢獻。

潘保琛說：”這個都是在我們市長帶領舊金山經濟一路走好，我們工人的福利和工資得到保障，所以我們很感謝李市長。”

周禮樵說：”在就業方面，甚至是居住方面，雖然物價貴了，但他所做的包括為低收入工人提升最低工資，還有更多就業機會，這個在歷史上完全不能抹殺，不能因為最近某些例如大麻法案來責怪或遷怒於市長，我們覺得這很不公平。”

他們還說，李孟賢是一個非常親切非常親民的市長。

周禮樵說：”我們赴會的朋友想跟他合照，他永遠都不會拒絕的，非常之有求必應。”

市長家人週二保持低調，沒有出來回應前來悼念的民眾，不過市民對此也表示理解，認為家人一定需要時間平復失去親人的傷痛。

現場的華裔民眾表示，他們接下來關注的是誰能接替李孟賢市長的位子，因為目前看來，很難找到一位聲望如李孟賢一樣高的華裔出來，因此他們對華裔社區的政治前景也有些擔憂，所以對代理市長及未來市長的人選表達關切。

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