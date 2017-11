南灣和中半島部分用戶可能面臨水費上漲（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

加州公用事業委員會(CPUC)就加州4個水利局調漲水費週一晚再度舉行公聽會,當中包括聖荷西自來水公司,以及服務中半島的加州自來水服務公司(California Water Service Company)。

聖荷西自來水公司表示,今次加價的原因是因為,成本上漲,以及為了提高維修水利系統基礎設施的收益。

如果今次的加價計劃獲得CPUC批准,聖荷西自來水公司的總收入將會上漲近760萬元,每戶水費平均每月將加價2.14元。

在剛過去7月,CPUC已經批准該公司向每戶水費平均每月加價3.67元。

有聖荷西的居民表示,在過去的4年,該區的水費就已經上漲了67%。

另外,服務中半島聖馬刁(San Mateo)及San Carlos一帶的加州自來水服務公司,也因服務成本增加,計劃從2018至2020年增加營收回報率,由目前的7.94%,增至8.31%,增幅是1.05%。

如果獲得CPUC批准,從明年1月起,加州自來水服務公司用戶的水費也將上漲。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。