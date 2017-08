颶風Harvey釀至少3死 長者被洪水圍困安全救出

By

颶風Harvey吹襲德克薩斯州,為多市帶來嚴重水浸,近日在社交媒體流傳一張照片,當中一班不良於行的長者被洪水圍困,水深及腰,立即備受廣泛關注。

受颱風Harvey的影響,位於休斯頓市附近的Dickinson市一個安老院,幾十名長者被困在水深及腰的洪水中,而且大多數長者都需要借助靠氧氣呼吸,或者需要輪椅輔助出入。

這張相片是安老院的院長所拍,並由她的女婿放上網,在照片上傳3小時後,國民警衛軍已到達,救走被困在安老院的20多人,他們已由直升機接載到附近的安老院和醫院,全部無恙。

週一休士頓繼續降豪雨,這個全美第4大的城市,目前仍大致癱瘓,而且未有解困的跡象。

這場風災已造成至少3人死亡,在某些地區,洪水已淹至單層住屋的屋頂,從外面可聽到有人在屋內求救的聲音。

國家氣象局預料當地還會降下接近兩呎雨水,當局恐怕災情會盡一步加劇。

