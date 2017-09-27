奧克蘭山4級火過百民居疏散 居民拍下大火一刻（視頻）

【KTSF 郭柟報導】
週二在奧克蘭山（屋崙）發生的山火，沒有傷亡或建築物損毀報告，有居民表示，這次近是幾年來最大宗的山火。
火場位於一個靠著Caballo Hills的大型住宅區，26台員Janet Christman就居住在離山火發生約5個街口外，她表示，大約週二早上10時多，聽到鄰居大叫，打開窗見到有濃煙，之後聽到警號，於是立即帶同家裡的小狗疏散，並拍攝到山火焚燒時的畫面。
Christman說：”火勢越燒越猛烈，有點驚人，有飛機不斷灌水，但火勢時起時落已有一會。”
居住在最接近山火的一排房屋的鄰居，早已經開車疏散，直至下午約3時多，火勢已大致受控，有一些居民已經可以回家。
大火遺下這片大約20英畝燒焦部份，附近依然聞到煙味，燒的只是山坡上的野草，房屋就大致無損，燒焦的土地旁邊一個建築地盤都無損毀。
Christman說3年前在附近發生過小型山火，不過很快受控。
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