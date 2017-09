奧克蘭山4級火過百民居疏散 居民拍下大火一刻（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

週二在奧克蘭山(屋崙)發生的山火,沒有傷亡或建築物損毀報告,有居民表示,這次近是幾年來最大宗的山火。

火場位於一個靠著Caballo Hills的大型住宅區,26台員Janet Christman就居住在離山火發生約5個街口外,她表示,大約週二早上10時多,聽到鄰居大叫,打開窗見到有濃煙,之後聽到警號,於是立即帶同家裡的小狗疏散,並拍攝到山火焚燒時的畫面。

Christman說:”火勢越燒越猛烈,有點驚人,有飛機不斷灌水,但火勢時起時落已有一會。”

居住在最接近山火的一排房屋的鄰居,早已經開車疏散,直至下午約3時多,火勢已大致受控,有一些居民已經可以回家。

大火遺下這片大約20英畝燒焦部份,附近依然聞到煙味,燒的只是山坡上的野草,房屋就大致無損,燒焦的土地旁邊一個建築地盤都無損毀。

Christman說3年前在附近發生過小型山火,不過很快受控。

在1991年10月,奧克蘭山曾經發生更大規模山火,導致25人喪生,2,900幢建築物燒毀。

