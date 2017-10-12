大麻藥店爭議未完 日落區居民公開譴責3名市參事（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日落區Noriega街大麻藥店最終上訴結果是店開不成，不過爭議尚未結束，有日落區居民週三譴責3名市參事，不滿他們公開批評日落區居民，以及協助他們上訴的太平洋法律中心。

雖然市參議會最後接納上訴，不批准在Noriega街25025號開設大麻藥店，不過一班日落區居民認為，事件仍未完結。

舊金山優質聯盟創辦人王蓮說：”結果我們以9票上訴得直，但很遺憾，我們以為這一仗已打得很漂亮，我們竟然關著門，被人打了幾巴掌。”

在上星期的上訴公聽會中，有3名市參事，分別是湯凱蒂、李麗嫦及盧凱莉（Hillary Ronen），公開批評日落區居民以及協助他們反對大麻藥店的太平洋法律中心（PJI），令居民覺得不受尊重，而且極度憤怒。

盧凱莉當時說：”不可能與仇視團體合作，只因為你們在某個議題上有共識，我與我區的居民談過，如果我與3K黨一起，反對含糖飲品可以嗎？絕對不可以。”

李麗嫦則說：”如果再有大麻藥店開在日落區，日落區居民再選擇與太平洋法律中心合作，我絕不會再支持，我已經警告過了。”

居民王先生回應兩名市參事的言論說：”這個簡直有恐嚇性，因為你這樣已經觸犯了我們美國的核心價值，就是第一修正案，就是言論自由，結社自由，你們不讓我們與PJI結社，這是絕對不可能。”

代表日落區的市參事湯凱蒂當日亦指，她個人是支持大麻藥店，亦不相信藥店會造成治安問題。

不過她表示，她代表日落區，而向她發表意見的居民大多反對大麻藥店，因此她決定支持居民。

湯凱蒂說：”我想告訴反對這間藥店的日落區居民，我希望你們多花時間，去學習藥用大麻的藥性及作用，還有好處。”

日落區居民指，他們是小市民，沒有權力及金錢與大財團抗爭，在這間大麻藥店的問題上，只有PJI無條件出面幫忙，象徵式收取一元的費用，為居民打官司，整個過程完全沒有涉及任何歧視及不尊重的言論。



日落區居民劉燕薇說：”我最反感是湯凱蒂叫我們要再受教育，接受大麻的好處，為什麼你不想想大麻的壞處呢？為什麼硬要我們聽她說呢？為什麼你不聽我們講，大麻會怎樣影響我們的下一代？”

王蓮說：”反而受到我們的市參事，由我們選的市參事譴責，而且是有點抹黑我們，看輕了我們的智商，我們日落區居民是人才濟濟，不是說你們講什麼，我們就信什麼，是否PJI將我們洗腦了，或者是影響我們，我相信絕對不是。”



李麗嫦及湯凱蒂最後支持上訴，她們表示，沒有回應一些日落區居民的譴責，是因為想說的都已經在上星期的會議中表達清楚，他們尊重居民的言論自由。

而盧凱莉就指，不會收回自己的言論，她譴責的只是PJI，但最後亦有投票支持居民。

盧凱莉說：”我尊重社區對大麻的意見，同時尊重他們決定社區未來的權利。”

在日落區開大麻藥店的計劃未完結，消息指，該區現時有至少3間藥店在申請的過程當中，其中在Irving街的一間，週四將舉行公聽會，藥店的命運將交由7名規畫委員決定。”

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