大麻藥店爭議未完 日落區居民公開譴責3名市參事（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日落區Noriega街大麻藥店最終上訴結果是店開不成,不過爭議尚未結束,有日落區居民週三譴責3名市參事,不滿他們公開批評日落區居民,以及協助他們上訴的太平洋法律中心。

雖然市參議會最後接納上訴,不批准在Noriega街25025號開設大麻藥店,不過一班日落區居民認為,事件仍未完結。

舊金山優質聯盟創辦人王蓮說:”結果我們以9票上訴得直,但很遺憾,我們以為這一仗已打得很漂亮,我們竟然關著門,被人打了幾巴掌。”

在上星期的上訴公聽會中,有3名市參事,分別是湯凱蒂、李麗嫦及盧凱莉(Hillary Ronen),公開批評日落區居民以及協助他們反對大麻藥店的太平洋法律中心(PJI),令居民覺得不受尊重,而且極度憤怒。

盧凱莉當時說:”不可能與仇視團體合作,只因為你們在某個議題上有共識,我與我區的居民談過,如果我與3K黨一起,反對含糖飲品可以嗎?絕對不可以。”

李麗嫦則說:”如果再有大麻藥店開在日落區,日落區居民再選擇與太平洋法律中心合作,我絕不會再支持,我已經警告過了。”

居民王先生回應兩名市參事的言論說:”這個簡直有恐嚇性,因為你這樣已經觸犯了我們美國的核心價值,就是第一修正案,就是言論自由,結社自由,你們不讓我們與PJI結社,這是絕對不可能。”

代表日落區的市參事湯凱蒂當日亦指,她個人是支持大麻藥店,亦不相信藥店會造成治安問題。

不過她表示,她代表日落區,而向她發表意見的居民大多反對大麻藥店,因此她決定支持居民。

湯凱蒂說:”我想告訴反對這間藥店的日落區居民,我希望你們多花時間,去學習藥用大麻的藥性及作用,還有好處。”

日落區居民指,他們是小市民,沒有權力及金錢與大財團抗爭,在這間大麻藥店的問題上,只有PJI無條件出面幫忙,象徵式收取一元的費用,為居民打官司,整個過程完全沒有涉及任何歧視及不尊重的言論。



日落區居民劉燕薇說:”我最反感是湯凱蒂叫我們要再受教育,接受大麻的好處,為什麼你不想想大麻的壞處呢?為什麼硬要我們聽她說呢?為什麼你不聽我們講,大麻會怎樣影響我們的下一代?”

王蓮說:”反而受到我們的市參事,由我們選的市參事譴責,而且是有點抹黑我們,看輕了我們的智商,我們日落區居民是人才濟濟,不是說你們講什麼,我們就信什麼,是否PJI將我們洗腦了,或者是影響我們,我相信絕對不是。”



李麗嫦及湯凱蒂最後支持上訴,她們表示,沒有回應一些日落區居民的譴責,是因為想說的都已經在上星期的會議中表達清楚,他們尊重居民的言論自由。

而盧凱莉就指,不會收回自己的言論,她譴責的只是PJI,但最後亦有投票支持居民。

盧凱莉說:”我尊重社區對大麻的意見,同時尊重他們決定社區未來的權利。”

在日落區開大麻藥店的計劃未完結,消息指,該區現時有至少3間藥店在申請的過程當中,其中在Irving街的一間,週四將舉行公聽會,藥店的命運將交由7名規畫委員決定。”

