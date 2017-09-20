舊金山Portola區爆竊案頻生 居民斥警方破案不力（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

週二晚在舊金山Portola區舉行的警民會議，警方分析了區內近日發生的仇恨罪案，有華裔居民就說關注該區治安。

黎先生住在Portola區的Goettingen街，他表示，基本上每天都會見到有汽車的車窗被人打破，最嚴重一次，見過7架汽車中招／

3個月前，他居住的路段，一星期內有兩間屋被人打劫。

而該區的市參事盧凱莉亦指，她的鄰居是華人，亦曾兩次被人入屋行劫。

黎先生說：”一個星期兩次，應該是很嚴重，賊人爬上樹入屋，打破天窗，警方沒有重視，警方做了什麼，捉賊九流，抄牌一流。”

負責該區治安的灣景區警察局長表示，一時之間不知道是哪宗案件，要回到警局看報告，才能回應居民的擔憂，但他相信調查員已就各種線索盡力追查。

黎先生說：”我對於警察局及市參事很不滿意，他們根本沒關照我們，亞裔佔區內人口大約50%，但她關注的是其他族裔，不是我們的族裔，究竟她做市參事代表誰呢？”

另外，警方指雖然6月份至今該區有4名華裔女子遇襲，全部是因為種族歧視，不過4宗案件由同一人所為，因此警方亦不相信區內有仇華的情緒。

警方亦指，第一名事主遇襲後並無報案，是一個月後，事主在街上再見到匪徒，感到不安最後才報案，而案件能破案其實是有賴鄰居、商戶及目擊者多方的協助。

負責案件的助理檢察官亦有出席會議，他不肯透露匪徒為何會仇視華人，他只表示匪徒已出庭答辯，並否認所有控罪。

為了更了解區內居民的需要，市參事盧凱莉提出，由10月起，每月第一個星期一晚上，在San Bruno街的家庭聯繫中心舉行社區會議，對象主要是華人，屆時備有中文翻譯。

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