舊金山Portola區爆竊案頻生 居民斥警方破案不力（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

週二晚在舊金山Portola區舉行的警民會議,警方分析了區內近日發生的仇恨罪案,有華裔居民就說關注該區治安。

黎先生住在Portola區的Goettingen街,他表示,基本上每天都會見到有汽車的車窗被人打破,最嚴重一次,見過7架汽車中招/

3個月前,他居住的路段,一星期內有兩間屋被人打劫。

而該區的市參事盧凱莉亦指,她的鄰居是華人,亦曾兩次被人入屋行劫。

黎先生說:”一個星期兩次,應該是很嚴重,賊人爬上樹入屋,打破天窗,警方沒有重視,警方做了什麼,捉賊九流,抄牌一流。”

負責該區治安的灣景區警察局長表示,一時之間不知道是哪宗案件,要回到警局看報告,才能回應居民的擔憂,但他相信調查員已就各種線索盡力追查。

黎先生說:”我對於警察局及市參事很不滿意,他們根本沒關照我們,亞裔佔區內人口大約50%,但她關注的是其他族裔,不是我們的族裔,究竟她做市參事代表誰呢?”

另外,警方指雖然6月份至今該區有4名華裔女子遇襲,全部是因為種族歧視,不過4宗案件由同一人所為,因此警方亦不相信區內有仇華的情緒。

警方亦指,第一名事主遇襲後並無報案,是一個月後,事主在街上再見到匪徒,感到不安最後才報案,而案件能破案其實是有賴鄰居、商戶及目擊者多方的協助。

負責案件的助理檢察官亦有出席會議,他不肯透露匪徒為何會仇視華人,他只表示匪徒已出庭答辯,並否認所有控罪。

為了更了解區內居民的需要,市參事盧凱莉提出,由10月起,每月第一個星期一晚上,在San Bruno街的家庭聯繫中心舉行社區會議,對象主要是華人,屆時備有中文翻譯。

