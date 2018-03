By

【KTSF】

眾多華人聚居的舊金山訪谷區週一早上發生入屋行劫案,賊人還”反客為主”,將亞裔女事主關在浴室內,在屋內大肆搜掠。

警方表示,週一早上8時半,一名年約30至40歲的非洲裔男子手持鐵鎚,闖入Goettingen街1000號路段一間住宅。

27歲的亞裔女事主當時在家,賊人將事主推入浴室,並關上門,賊人趁機在屋內大肆搜掠,偷走一個夾萬,一些現金、手機及珠寶。

得手後 賊人開車逃走,事主沒有受傷。

有案件資料的人士,請致電(415) 575-4444與警方聯絡。

